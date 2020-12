Basket: Reggio Emilia crolla a metà terzo quarto, Cremona dilaga all’Unipol Arena e respira aria migliore in Serie A

Troppa Cremona per Reggio Emilia, a soli tre giorni di distanza dall’ottima prestazione dell’Unahotels contro Treviso. La squadra di coach Antimo Martino perde nettamente all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno nell’ultimo match della decima giornata: un 56-85, quello maturato, che non concede spazio ad alcuna replica. Gli uomini allenati da Paolo Galbiati colgono la terza vittoria in stagione e, per il momento, escono dalle fanghiglie della zona retrocessione, mentre Reggio Emilia resta a quota 8 con Treviso e Varese. Per i padroni di casa unici in evidenza Brandon Taylor (15 punti), Leonardo Candi e Frank Elegar (10 con 7 rimbalzi a testa), mentre gli ospiti vengono guidati dai 19 di Daulton Hommes, anche perché i 20 con 10 rimbalzi di Jarvis Williams arrivano per un terzo nel finale. Doppia doppia anche per Marcus Lee (13 punti e altrettanti rimbalzi).

E dire che la partenza dell’Unahotels è buona, con il 6-2 iniziale che viene però subito rintuzzato da sei punti in fila di Jarvis Williams. Mian sigla da tre il 9-13, poi c’è un lungo periodo di poca precisione al tiro, risolta a 1’30” dalla chiusura del primo quarto con il tiro da tre di Taylor del 14 pari, prima del 18-18 con il quale si giunge alla prima sirena.

Loading...

Loading...

L’uscita dalla panchina è spettacolare per Cremona e, contemporaneamente, un trauma sportivo per Reggio Emilia, che finisce sommersa sotto un parziale di 0-11 nei primi tre minuti, dal quale cerca di uscire con un libero di Diouf e una tripla di Candi. Quest’ultimo tenta di reggere la baracca praticamente da solo, ma è uno, mentre la Vanoli ne ha tanti in grado di far fruttare il momento positivo, con l’altro Williams, TJ, e Lee che portano i compagni all’intervallo avanti 29-40.

La reazione dei padroni di casa, una volta effettuato il rientro dagli spogliatoi, è veemente: la firma è del duo Taylor-Elegar, che in cinque minuti riporta l’Unahotels sotto di un punto (40-41). Quello che dovrebbe essere un inizio è invece una fine, perché la coppia Hommes-Lee ricomincia a mettere a ferro e fuoco il canestro di Casalecchio di Reno, portando la compagine ospite sul 43-58 a 10′ dal termine.

A quel punto la partita non ha più storia: la Vanoli dilaga, sospinta da cinque punti in fila di Poeta e dall’ulteriore apporto finale di Hommes e Jarvis Williams. I punti di vantaggio, nel finale, diventano anche 30, tanto che c’è spazio anche per Trunic e Donda. Finisce 56-85.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-VANOLI CREMONA 56-85 (18-18, 29-40, 43-58)

REGGIO EMILIA – Bostic* 4, Candi 10, Baldi Rossi 5, Porfilio ne, Taylor* 15, Giannini ne, Elegar* 10, Besozzi ne, Johnson* 5, Bonacini*, Diouf 2, Kyzlink 5. All. Martino

CREMONA – T. Williams* 7, Trunic, J. Williams 18, Poeta 12, Mian* 5, Lee 13, Cournooh* 7, Palmi 4, Hommes* 18, Donda. All. Galbiati

CLASSIFICA DOPO IL 10° TURNO

1 Milano 20

2 Brindisi 18

3 Sassari, V. Bologna, Pesaro, Venezia, Trento 10

8 Reggio Emilia, Treviso, Varese 8

11 Cremona, Cantù, Brescia 6

14 Trieste, Roma* 4

16 F. Bologna 2

*Alla Virtus Roma sono in predicato di essere tolti tre punti per mancato pagamento della quarta rata FIP nei termini previsti

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo