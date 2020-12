Si ricomincia con la NBA, questa notte. E dai prossimi giorni anche Nicolò Melli, che si è inserito benissimo all’interno del sistema dei New Orleans Pelicans, tornerà a calcare i parquet di mezza America. Il giocatore dei New Orleans Pelicans, al suo secondo anno nella lega, è stato raggiunto dalla storica penna cestistica di Tuttosport, Piero Guerrini, per alcune impressioni.

Sulla ripartenza: “Ovviamente è tutto strano. E non tutto è uguale. A Miami abbiamo giocato davanti a 750/1.000 spettatori. Ho messo la mascherina in panchina. Sarebbe meglio per tutti avere arene piene, ma ora le priorità sono ben altre. L’intento, dal punto di vista sportivo è non rifugiarsi di nuovo in una bolla, come invece molto probabilmente dovrà fare la G League. Lasciare spazio ai Giochi è importante e giusto. La NBA è una lega globale, che pensa al mercato internazionale, era prevedibile rendesse il calendario conciliabile, con 72 gare anziché 82“.

Sui Pelicans: “Di sicuro vogliamo fare meglio della scorsa stagione, significherebbe giocare i playoff. Ma è ancor più difficile fare previsioni: la squadra è rinnovata, abbiamo giocato solo tre partite e fatto alcuni allenamenti. Soprattutto, avremo 37 partite in 70 giorni. Ma di sicuro abbiamo grande voglia di giocare, dopo una pausa che per me è stata lunghissima rispetto al passato“.

Sull’essere in scadenza di contratto: “Sono già passato più volte da questa situazione. Dunque non cambia nulla. Sono concentrato su di me, su ciò che posso dare perché lo so fare“.

Su Gallinari ad Atlanta. “Io sono contento se Gallo è contento. Atlanta si è molto rinforzata, è tra quelle che farà il salto maggiore. E Danilo avrà un ruolo importante“.

Foto: LaPresse