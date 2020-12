Basket: Meo Sacchetti-Fortitudo Bologna, panchina in bilico. Luca Dalmonte primo candidato per la sostituzione

E’ in serissimo pericolo la panchina di Meo Sacchetti in chiave Fortitudo Bologna. Il coach della Nazionale non è mai riuscito a far decollare il club biancoblu, attualmente ultimo in classifica con una sola vittoria, e dopo la sconfitta in quel di Brescia sembra prossima la divisione delle vie tra i soggetti interessati.

Secondo quanto riportato da tutti i quotidiani di area bolognese (l’edizione locale de La Repubblica, Il Resto del Carlino, ma anche Stadio), l’aria sarebbe già molto ben chiara, tant’è vero che Sacchetti non ha rilasciato alcuna dichiarazione dopo la sconfitta del PalaLeonessa. Luca Dalmonte appare come il principale uomo in grado di aspirare al ruolo di sostituto del coach azzurro; per l’imolese sarebbe un ritorno in Serie A a cinque anni dall’esperienza biennale con la Virtus Roma; negli anni dal 2016 al 2019 ha allenato in A2 a Verona.

Nel caso in cui dovessero concretizzarsi nell’immediato i presupposti per l’esonero di Sacchetti, la transizione non sarebbe comunque immediata, nel senso che verrebbe affidata la panchina, per la sfida della Lavoropiù contro Bilbao in Champions League, all’attuale vice Stefano Comuzzo.

Credit: Ciamillo