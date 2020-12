L’Olimpia Milano sbanca il campo della Virtus Bologna e si impone nel big match della Serie A di basket del 13° turno. Una replica, nei fatti, di quanto si è visto già nella Finale di Supercoppa, con lo score di 73-68 in favore della formazione meneghina.

Kevin Punter è stato il miglior marcatore del match con 18 punti, ma Milano ha avuto un ottimo contributo anche da parte di Shavon Shields (16) e Zach LeDay, che ha sfiorato la doppia doppia con 16 punti e 8 rimbalzi. A Bologna non sono bastati i 12 punti di Milos Teodosic, mentre Marco Belinelli ha firmato 9 punti all’esordio con 1/7 dal campo. Un “Beli” ancora lontano dalla sua miglior condizione, dopo 13 anni fuori dall’Italia e bisognoso di allenamenti: “Oggi è stata una partita per me dalle forti emozioni, ero molto agitato dal punto di vista emozionale, non ho giocato una buona partita“, le prime parole nel giorno ritorno in campo nel Bel Paese dell’ex NBA.

“C’è da migliorare, ma abbiamo dimostrato che possiamo rendere dura la vita a Milano. Ho fatto solo tre allenamenti ci vuole pazienza e tutto andrà bene, ero veramente super emozionato. Dopo 13 anni fuori dall’Italia, tornare qui non era facile. Ora testa bassa e lavorare. Il livello sicuramente è alto, sto cercando di capire tante cose, mi allenerò duramente per il meglio della squadra. Non ho rimpianti e sono contento di essere qui“, ha aggiunto ai microfoni della Rai Belinelli (fonte: Ansa).

Foto: M.Ceretti / Ciamillo-Castoria