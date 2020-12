Basket, Luca Dalmonte si presenta da nuovo coach della Fortitudo: “Serviranno anima e cuore”

Luca Dalmonte è ufficialmente il nuovo allenatore della Fortitudo Bologna. Si è tenuta da poco la conferenza stampa di presentazione del tecnico di Imola insieme al presidente Christian Pavani e al GM Marco Carraretto. A differenza di quanto ha fatto la Virtus (Djordjevic prima esonerato e poi reintegrato) in casa Fortitudo ha vinto la linea del cambiamento, con l’allontanamento di Meo Sacchetti dopo un inizio di stagione davvero molto deludente per la Effe, ultima in campionato con solo due punti.

Queste le prime parole di Dalmonte da nuovo tecnico della Fortitudo: “Qui servono anima e cuore, le parole sono importanti, ma deve parlare il campo. Cercherò di trasmettere il senso di responsabilità e di appartenenza ad una società come la Fortitudo alla squadra. Conta quello che c’è davanti alla maglia, il simbolo della Fortitudo, meno quello che c’è dietro, il nome del giocatore, si vince solo se vince la squadra”.

Loading...

Loading...

La prima partita di Dalmonte sarà contro Pesaro: “Aver avuto 2 settimana per preparare la sfida sarebbe stato fantastico, ma non è così, ci dobbiamo adattare al tempo che abbiamo a disposizione, ottimizzandolo e dosando al meglio i messaggi da dare alla squadra”

Anche il presidente Pavani ha voluto commentare l’attuale momento della sua squadra: “Sicuramente abbiamo fatto una serie di errori, ma lo abbiamo sempre in buona fede per il bene della Fortitudo. Mi guardo indietro solo per capire e imparare dagli errori ma da oggi parte un nuovo film. In 7 anni qualcosa di positivo abbiamo fatto, in 3 mesi non si può buttare via tutto quel che abbiamo fatto. Da presidente difendo la mia squadra di lavoro, poi se le cose non vanno si fanno delle riflessioni come è giusto che sia. Dalmonte ha capito che i giocatori hanno dei valori, il buono va messo insieme, è importante che le teste funzionino insieme. Non vince allenatore o presidente, vinciamo tutti. Adesso paga Sacchetti ma paghiamo tutti perché lo sento anche come un mio fallimento. Adesso non analizziamo, ma guardiamo avanti, ho grande positività. Forse abbiamo sbagliato ma adesso dobbiamo correre”.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo