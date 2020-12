Basket: Italia a Perm per le qualificazioni agli Europei 2022. Si attende per quelle femminili in chiave 2021

Sono state determinate le sedi di quasi tutte le bolle della finestra di febbraio per le qualificazioni agli Europei maschili del 2022 e per quelle agli Europei femminili 2021. Il quasi è dato dal fatto che ce ne sono due, tra cui quella legata all’Italia femminile, che ancora non hanno una sede conosciuta. Gli uomini, invece, andranno a Perm, in Russia, con tre partite da giocare invece di due, considerando il recupero contro la Macedonia del Nord (incontro non giocato a Tallinn per tripla positività al Covid-19 nel team macedone).

Di seguito le bolle per quel che riguarda le qualificazioni maschili, di scena dal 15 al 23 febbraio.

Gruppo A (Gliwice, Polonia): Israele, Polonia, Romania, Spagna

Gruppo B (Perm, Russia): Italia, Estonia, Macedonia del Nord, Russia

Gruppo C (Vilnius, Lituania): Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Lituania

Gruppo D (Ankara, Turchia): Croazia, Paesi Bassi, Svezia, Turchia

Gruppo E (Tbilisi, Georgia): Finlandia, Georgia, Serbia, Svizzera

Gruppo F (Kiev, Ucraina): Austria, Ungheria, Ucraina, Slovenia

Gruppo G (Podgorica, Montenegro): Francia, Germania, Gran Bretagna, Montenegro

Gruppo H (Riga, Lettonia): Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Grecia, Lettonia

Tra gli uomini sono già 13 su 24 le squadre qualificate: oltre a Repubblica Ceca, Georgia, Germania e Italia, che fungono da Paesi ospitanti, troviamo Croazia, Bosnia-Erzegovina, Grecia, Israele, Ucraina, Slovenia e Spagna che hanno già staccato il pass.

Questa invece la situazione per quel che concerne le donne (31 gennaio-7 febbraio).

Gruppo A (Lubiana, Slovenia): Bulgaria, Grecia, Islanda, Slovenia

Gruppo B (Podgorica, Montenegro): Israele, Montenegro, Svezia

Gruppo C (Orenburg, Russia): Bosnia-Erzegovina, Estonia, Russia, Svizzera

Gruppo D (da definire): Italia, Repubblica Ceca, Danimarca, Romania

Gruppo E (Istanbul, Turchia): Albania, Lituania, Serbia, Turchia

Gruppo F (da definire): Bielorussia, Gran Bretagna, Polonia

Gruppo G (Matosinhos, Portogallo): Belgio, Finlandia, Portogallo, Ucraina

Gruppo H (Piestany, Slovacchia): Ungheria, Paesi Bassi, Slovacchia

Gruppo I (Riga, Lettonia): Croazia, Germania, Lettonia, Macedonia del Nord

In questa fattispecie le certezze sono soltanto tre, e sono relative alla qualificazione del Belgio, che si unisce a Spagna e Francia (i Paesi che ospiteranno la manifestazione continentale), e all’eliminazione dell’Estonia e della Macedonia del Nord. Va ricordato che, ove non si dovesse trovare la sede di una bolla tra i quattro Paesi di un girone, si provvederebbe a utilizzarne una già nota tra le altre.

