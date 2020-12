Brutta tegola per Brescia che proprio in chiusura di 2020 perde Christian Burns che nell’ultimo allenamento si è procurato una frattura spiroide composta della diafisi del quinto metacarpo della mano destra. Nel comunicato della società lombarda i tempi di recupero vengono stimati in sei settimane.

Un colpo non semplicissimo da digerire per Brescia che stava provando a rilanciarsi con l’ingresso in panchina di Maurizio Buscaglia al posto di Vincenzo Esposito. L’ala-pivot 35enne nato in New Jersey ma dal passaporto italiano, in campionato stava fornendo un contributo importante con 11.2 punti e 6.8 rimbalzi in poco più di 22 minuti di media giocati a partita.

Brescia tornerà in campo già il prossimo 3 gennaio nella sfida contro Cremona e con ogni probabilità Burns sarà costretto a saltare cinque partite di campionato. Una perdita alla quale Buscaglia dovrà reagire trovando maggiore compattezza nel suo collettivo per risalire la china il più velocemente possibile.

Credit Ciamillo