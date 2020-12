Basket femminile, Serie A1 2020-2021: Bologna non stecca, vincono Ragusa e San Martino di Lupari

Sono tre i match disputatisi oggi nel massimo campionato italiano di basket femminile e a imporsi sono state Ragusa, Virtus Bologna e San Martino di Lupari.

Match vinto nettamente da Ragusa contro il Costa Masnaga per 91-69, con le padrone di casa che scappano via fin dal primo quarto, condotto sul 28-14, e che non permettono mai alle ospiti di rientrare in partita. Fondamentali i 24 punti di Isabelle Hannah Harrison e i 20 di Nicole Elaine Romeo, migliori marcatrici per le siciliane. Di contro spiccano i 29 punti e 10 rimbalzi di Jaisa Nicole Nunn per le ospiti, mentre Matilde Villa oggi si limita a mettere a referto 10 punti.

Nessun problema neanche per la Virtus Segafredo Bologna, che espugna nettamente il campo di Broni 59-81 al termine di un match dominato fin dalla palla a due. Broni che, però, reagisce nel secondo quarto per chiudere il primo tempo ancora in partita, ma a inizio ripresa le emiliane allungano decise e match concluso. Migliori marcatrici Abby Kate Bishop (26) e Brooque Christia Williams (18) per le ospiti che restano in scia a Venezia in classifica.

Infine, vittoria netta anche per San Martino di Lupari per 70-49 sul campo di Campobasso. Anche qui match che prende la via delle ospiti fin dal primo quarto, chiuso 11-22, con le venete che poi controllano senza problemi la partita e senza mai permettere alle padrone di casa di rientrare in gioco. Migliori marcatrici, con 21 punti, Jolene Nancy Anderson e Marcella Filippi.

Credits: Ciamillo