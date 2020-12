Basket femminile, Famila Schio dominante sul Geas Sesto San Giovanni nel posticipo della 10ma giornata di Serie A1 2020-2021

Netto successo per il Famila Schio nell’ultima partita rimasta della decima giornata di Serie A1 2020-2021 di basket femminile, in attesa del recupero tra Battipaglia e Lucca. La squadra allenata da Pierre Vincent si impone, nell’insolito martedì successivo alla bolla di Girona in Eurolega, per 78-50 contro il Geas Sesto San Giovanni con un gran secondo quarto e si riprende il secondo posto in classifica insieme alla Virtus Bologna. Miglior realizzatrice delle scledensi è Kim Mestdagh con 17 punti; in doppia cifra anche Natalie Achonwa e Valeria De Pretto, a quota 13, e Olbis Andrè (10). Per il Geas Costanza Verona ne mette 18, Bashaara Graves 10.

L’inizio non pare di quelli tali da far presagire il divario che poi si vede nel finale. Graves, da sola, tiene in piedi il Geas nelle prime fasi, con Gwathmey che collabora per la tripla del +4 (5-9) a metà primo quarto. Con il rebus Achonwa che comincia a farsi largo nella difesa rossonera, il primo quarto si chiude sul 16-16. Dal 24-20, però, parte il parziale decisivo, un devastante 18-0 del Famila che porta le firme di molte, ma soprattutto di Mestdagh e Achonwa: solo gli ultimi due punti di Gwathmey fanno sì che l’uragano venga interrotto dalle ospiti, ma all’intervallo si va sul 42-22.

Loading...

Loading...

Non cambia la musica nella seconda metà di gara, con Schio che controlla la situazione con assoluta facilità. De Pretto e Mestdagh fanno sfiorare alle padrone di casa i 30 punti di vantaggio già nel terzo periodo (nel finale del quale si arriva anche sul 66-37), poi Keys e Andrè siglano il massimo vantaggio sul +32 (71-39). A quel punto la partita non ha più niente da dire e finisce 78-50.

FAMILA WUBER SCHIO-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 78-50 (16-16, 42-22, 66-39)

SCHIO – Keys 7, Mestdagh 17, Gruda 6, De Pretto 13, Achonwa 13, Crippa, Andrè 10, Dotto 6, Trimboli, Sottana 6. All. Vincent

GEAS – Gwathmey 7, Arturi, Ronchi ne, Verona 18, Oroszova 8, Merisio 2, Graves 10, Panzera 3, Gilli, Ercoli 2. All. Zanotti

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: fiba.basketball