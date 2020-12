In casa Olimpia Milano è scoppiato il “problema” Forum. Ieri sera è arrivata la terza sconfitta consecutiva casalinga per la squadra di Ettore Messina, battuta dagli spagnoli del Baskonia Vitoria per 84-79. Un ko che si somma a quelli con Stella Rossa e Panathinaikos, con una Milano che non riesce a vincere tra le mura amiche addirittura da oltre un mese, con il successo nel decimo turno contro lo Zalgiris Kaunas.

L’Olimpia ha un record di 9-6 ed il 50% delle sconfitte è arrivato proprio in casa. Una situazione davvero sorprendente, anche se parlare di fattore campo in questa stagione resta sicuramente molto particolare, vista la non presenza dei tifosi, che sta condizionando comunque anche tante altre formazioni. Resta comunque un campanello d’allarme per la squadra di Messina, che deve assolutamente migliorare il rendimento interno per evitare problemi in chiave qualificazione ai playoff.

Sconfitte casalinghe che poi “cancellano” i successi esterni e le grandi vittorie di Tel Aviv contro il Maccabi o quelle di Istanbul contro Fenerbahce ed Efes. Proprio dopo questi successi illustri è spesso arrivato un passo falso casalingo, con Milano che ha fallito più volte l’esame di maturità. Stella Rossa, Panathinaikos e Baskonia sono tutte squadre dietro all’Olimpia in classifica e sono certamente sconfitte che possono pesare alla fine della stagione.

Rodriguez e compagni cercheranno di interrompere fin da subito questa striscia negativa casalinga, ma servirà una grande impresa a Milano, visto che il 30 dicembre arriva il CSKA Mosca di Mike James. La corazzata russa è in testa alla classifica con un record di 13-3, ma è proprio in queste partite che si è vista la miglior Milano (esempio con il Real Madrid). Ripartire con una vittoria contro il CSKA sarebbe davvero vitale per un’Olimpia, che con un perfetto doppio colpo sistemerebbe nuovamente la classifica e risolverebbe il “problema Forum”.

Credit Ciamillo