Baseball: svelate diverse date del 2021. Europei in Piemonte a settembre, Coppe europee a maggio. Novità anche nel softball

Il sipario su buona parte delle date del 2021 del baseball europeo è stato alzato da WBSC Europe. Con l’Italia protagonista attiva a più livelli, l’annata ventura sul diamante si prospetta particolarmente ricca, soprattutto in relazione a un 2020 che doveva esserlo prima che la pandemia di Covid-19 frenasse praticamente tutto.

Pur senza avere ancora delle date precise, si sa che sarà settembre il mese degli Europei 2021, che a Torino, Avigliana e Settimo Torinese rivedranno i diamanti italiani dare casa alla massima manifestazione continentale dopo che dal 1999 il nostro Paese non la ospitava. Per la prima volta il format sarà a 16 squadre: alle 12 già presenti nel 2012, e cioè Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Israele, Italia, Repubblica Ceca, Regno dei Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia, si uniranno quattro selezioni nazionali provenienti da gironi di qualificazione in scena tra Mosca (Russia), Utena (Lituania), Belgrado (Serbia) e Bratislava (Slovacchia) tra giugno e luglio.

Loading...

Loading...

A Macerata e Montegranaro, inoltre, si giocheranno gli Europei Under 18, che questa volta hanno un intervallo di date certo: 5-11 luglio. Qualificheranno inoltre per la Coppa del Mondo programmata a Sarasota e Bradenton, in Florida, ancora nel 2021. Europei Under 15 a Trnava e Brno (Slovacchia e Repubblica Ceca) a fine luglio, con Mondiali a Tijuana spostati di sei mesi dall’ottobre 2020 al periodo 13-22 marzo 2021. In Belgio, a Mortsel, ci saranno invece gli Europei Under 12 (6-10 luglio), che qualificano per la Coppa del Mondo a Tainan (Taiwan) dal 13 al 22 agosto.

Per quanto riguarda le Coppe europee, sia Champions Cup che Coppa CEB si disputeranno nell’ultima settimana di maggio, rispettivamente a Ostrava (Repubblica Ceca) e a Sénart (Francia). Alla Champions Cup prenderanno parte la Fortitudo UnipolSai Bologna e Parma.

Notizie anche dal softball, con i Mondiali Under 18 di Lima, in Perù, in scena dal 28 agosto al 5 settembre del prossimo anno. Dal momento che era stato programmato originariamente per il 2020, all’evento, cui parteciperà anche l’Italia, potranno essere chiamate anche giocatrici nella classe 2002.

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS / EzR NADOC