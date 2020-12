Atletica, Hannes Kirchler si ritira dall’attività agonistica a 41 anni

Si ritira dall’attività agonistica a 41 anni il lanciatore del disco azzurro Hannes Kirchler. L’alfiere del gruppo sportivo dei Carabinieri dopo due stagioni a dir poco complicate a causa degli infortuni ha deciso di dire basta. L’atleta nativo di Merano in carriera ha conquistato per ben dieci volte la medaglia d’oro agli Assoluti.

Il risultato più importante è senza ombra di dubbio la finale agli Europei di Amsterdam nel 2016, chiusi all’ottimo 10° posto con 63.74 m. Kirchler ha partecipato alla rassegna continentale anche nel 2006, 2014 e 2018. Due anni fa a Berlino si è piazzato al 18° posto. Il suo primato personale risale al 2007, con il 65.01 lanciato a Bolzano. Nella classifica azzurra all time solo Marco Martino (67.62 m), Marco Bucci (66.96), Giovanni Faloci (65.30) e il suo ex coach Silvano Simeon (65.10) hanno lanciato meglio di lui.

Fra due settimane per Kirchler prenderà il via una nuova esperienza nel centro di addestramento dei Carabinieri. “Non è stato una scelta facile, ma anch’io ho una certa età. Sapevo già a gennaio che questa sarebbe stata la mia ultima stagione da professionista, voleva chiudere la mia carriera alle Olimpiadi, ma purtroppo non è stato possibile. A gennaio verrà eletto la nuova Federazione, spero poi di avere la possibilità di allenare i discoboli azzurri, sarebbe veramente qualcosa di speciale“.

Foto: COLOMBO/FIDAL