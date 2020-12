Tokyo 2020: lo spostamento di un anno delle Olimpiadi è costato oltre 2,3 miliardi di euro

L’evento sportivo più atteso del 2020 è stato spostato, a causa delle pandemia, di dodici mesi. Lo slittamento delle Olimpiadi di Tokyo, però, ha avuto un impatto economico molto rilevante sugli organizzatori della manifestazione a cinque cerchi così come anche sul CIO e sul governo nipponico. Secondo l’agenzia di stampa britannica Reuters, il rinvio al 2021 delle Olimpiadi costerà 2,8 miliardi di dollari, 2,3 miliardi di euro.

La cifra è stata rivelata in una riunione tra i rappresentanti del governo metropolitano di Tokyo e del governo giapponese. Secondo quanto riferito, il governo metropolitano di Tokyo pagherà 900 milioni di euro, con il Comitato Organizzatore che contribuirà con 820 milioni di euro mentre i rimanenti 575 milioni sarebbero coperti dal governo giapponese.

“In collaborazione con il CIO e altre organizzazioni pertinenti, continueremo a lavorare per minimizzare e ridurre i costi aggiuntivi dei Giochi, diversi da quelli relativi alle contromisure contro l’infezione da COVID-19 – spiegano gli organizzatori delle Olimpiadi – Gli organizzatori di Tokyo 2020, il governo metropolitano di Tokyo e il governo del Giappone si assumeranno ciascuno la responsabilità di alcuni dei costi causati dalla pandemia COVID-19, in base all’accordo“.

Foto: Lapresse