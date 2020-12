Atletica, Diamond League: ritornano 5 specialità, ci sono i 200! Cambiate le regole con “The Final 3”

Sono state annunciate diverse novità riguardanti la Diamond League 2021, il massimo circuito itinerante di atletica leggera. Pochi giorni fa era stato svelato il calendario con le 13 tappe e le Finali a Zurigo, oggi è stato ufficializzao il reinserimento di alcune discipline: 200 metri, 5000 metri, 3000 siepi, salto triplo, lancio del disco rientrano nel programma tecnico del circuito di meeting internazionali, il quale avrà nuovamente 32 specialità.

Ognuno dei tredici meeting avrà nel programma 14 specialità e si assegneranno punti per la qualificazione agli atti conclusivi. Il format televisivo per ogni evento avrà la durata massima di due ore. Modificata anche la formula di gara per i salti in estensione e i lanci: è stata introdotta la finale a 3 (“The Final 3”), i primi cinque turni nel lungo, triplo, peso, giavellotto e disco contribuiscono a individuare i tre migliori, che approdano quindi al turno finale, decisivo per definire le prime tre posizioni a prescindere dalle misure ottenute in precedenza. Comunicato anche il montepremi, pari a complessivi 7 milioni di dollari (circa 5,76 milioni di euro), ogni successo di tappa vale 25mila dollari mentre il “diamantone” conclusivo ne vale 30mila.

Foto: Lapresse