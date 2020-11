Atletica, svelato il calendario della Diamond League 2021: 14 tappe, Golden Gala il 4 giugno a Roma

La Diamond League tornerà ad avere un calendario completo nel 2021. Il massimo circuito itinerante di atletica leggera era stato ridimensionato per questa stagione a causa dell’emergenza sanitaria, ma il prossimo anno dovrebbe tornare tutto alla normalità con 14 tappe in giro per tutto il mondo, tra maggio e settembre. Si incomincerà il 23 maggio a Rabat (Marocco), poi trasferimento a Doha (in Qatar) cinque giorni dopo. Il primo appuntamento in Europa sarà proprio in Italia con il Golden Gala in programma il 4 giugno a Roma. A seguire quattro appuntamenti in Europa: Oslo (Norvegia), Stoccolma (Svezia), Montecarlo, Londra (Gran Bretagna).

Tra fine luglio e inizio agosto spazio alle Olimpiadi. Successivamente un lungo peregrinare tra Cina (due tappe), Eugene (USA) e il rientro in Europa per gli eventi di Losanna (Svizzera), Parigi (Francia) e Bruxelles (Belgio) prima della finale di Zurigo (Svizzera), in programma in due giornate (8-9 settembre).

Nei primi 13 appuntamenti gli atleti potranno guadagnare i punti per qualificarsi alla finale di Zurigo dove sarà in palio il Diamond Trophy per ogni disciplina e i vincitori saranno incoronati campioni della Wanda Diamond League. Naturalmente il programma è provvisorio e potrebbe mutare in base all’emergenza sanitaria.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ATLETICA LEGGERA 2021:

Rabat (Marocco), 23 maggio

Doha (Qatar), 28 maggio

Roma (Italia), 4 giugno

Oslo (Norvegia), 10 giugno

Stoccolma (Svezia), 4 luglio

Montecarlo (Monaco), 9 luglio

Londra (Gran Bretagna), 13 luglio

Shanghai (Cina), 14 agosto

Eugene (Usa), 21 agosto

Cina (sede da definire), 22 agosto

Losanna (Svizzera), 26 agosto

Parigi (Francia), 28 agosto

Bruxelles (Belgio), 3 settembre

Zurigo (Svizzera), 8-9 settembre

