Antonella Bellutti candidata alla guida del CONI: sfida Giovanni Malagò

Antonella Bellutti è la prima candidata alla guida del CONI e sfiderà Giovanni Malagò. Per il momento pare quasi scontata la corsa a due, ma non è da escludere un inserimento dell’ultimo minuto. La 52enne nativa di Bolzano in carriera è riuscita ad ottenere risultati di altissimo profilo tra i quali i trionfi nell’inseguimento ad Atlanta 1996 e nella corsa a punti a Sydney 2000.

A dare la notizia della sua candidatura è stata la stessa Antonella Bellutti che ha scritto un lungo messaggio sui social, ripreso anche dai principali quotidiani sportivi italiani: “Care amiche e cari amici, sono felice di confermarvi che mi candiderò alla presidenza del Coni, è vero. Pensavo di dirlo pubblicamente al più presto, ma la Gazzetta dello Sport mi ha anticipata. Per ora posso solo aggiungere che voglio sia un avventura piena di entusiasmo e che vi chiederò di fare parte di questa sfida. Vi do appuntamento per la conferenza stampa che terrò lunedì 7 dicembre alle ore 11“.

Ad inizio della prossima settimana, quindi, la vincitrice di due ori olimpici che correrà alla presidenza del Comitato olimpico nazionale italiano presenterà il suo programma con il quale sfiderà Giovanni Malagò, presidente del CONI dal 2013.

