Anthony Joshua vs Tyson Fury: quando si farà il match del secolo? Le possibili date per l’unificazione del Mondiale

Anthony Joshua attende Tyson Fury. Tyson Fury attende Anthony Joshua. Tutto il mondo si aspetta il match di boxe più importante dell’ultimo ventennio. Si farà davvero? Ieri il rinominato AJ ha steso il bulgaro Kubrat Pulev nel corso del nono round e si è confermato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Nel frattempo il ribattezzato Gypsy King, Campione del Mondo per la sigla WBC (ma detentore anche della virtuale cintura lineare e numero 1 per The Ring), si è gustato la contesa di fronte al televisore. I manager dei due pugili britannici hanno già iniziato le trattative per mettere in scena un confronto epocale che varrebbe l’unificazione totale delle cinture della categoria regina.

Anthony Joshua si è detto pronto a combattere contro chiunque si troverà di fronte, ha affermato di essere pronto per Fury e di volere sempre inseguire le cinture. Tyson Fury ha sentito quel messaggio e ha voluto prontamente rispondere attraverso un video pubblicato sui suoi canali social: “Sono qui per te, ti mando al tappeto nel giro di tre round“. Parole dure da parte del colosso di Manchester, in replica al gigante di Watford: gli animi sono caldi e tutto è cotto a puntino per dare vita a quello che davvero sarebbe il match del secolo (con buona pace di Floyd Mayweather).

La trattativa tra le parti è molto complessa perché si parla di borse economiche faraoniche, potrebbe anche essere un affare da circa 120 milioni di euro complessivi, come riportano i media britannici, e ovviamente la divisione degli introiti sarà uno degli argomenti più caldi in fase di stipulazione del contratto. Quando si potrebbe disputare il match? Secondo il The Sun si parlerebbe di maggio-giugno 2021, dunque sarebbe il prossimo incontro per entrambi i pugili. Fury non combatte da febbraio, quando stese Deontay Wilder e gli sfilò la cintura WBC.