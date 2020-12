America’s Cup World Series 2020: programma, orari, tv, streaming. Il calendario delle regate con Luna Rossa

Prenderà il via giovedì 17 dicembre l’America’s Cup World Series 2020, l’evento di svolgerà nelle acque di Auckland (Nuova Zelanda) e si concluderà sabato 19 dicembre. Saranno quattro i team che si contenderanno il successo finale: Luna Rossa Prada Pirelli, Emirates Team New Zeland, American Magic e Ineos Team UK.

Sono 12 le regate di round robin in programma, divise in quattro per giorno, così da far sfidare tutti i quattro team per due volte. Il 20 dicembre inizierà la Prada Christmas Race e sarà composta da due fasi a eliminazione diretta, la prima fase consiste in due scontri diretti, i vincitori di ciascuno accederanno alla finale, i perdenti si sfideranno per il terzo posto. L’abbinamento delle semifinali della Christmas Race sarà deciso dai risultati del doppio round robin dell’America’s Cup World Series 2020.

Per quanto riguarda Luna Rossa nella giornata inaugurale sfiderà prima Team New Zeland e a seguire l’Ineos Team UK. Venerdì 18 dicembre sarà la volta della doppia regata contro American Magic. Sabato 19 dicembre le ultime due sfide prima contro l’Ineos Team UK e per concludere il round robin contro il Team New Zeland.

Di seguito il programma completo dell’America’s Cup World Series 2020 per quanto riguarda Luna Rossa. Le regate inizieranno alle ore 15.00 locale (le ore 3.00 in Italia viste le 12 ore di differenza con l’Italia). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai2 e in streaming su Rai Play.

America’s Cup World Series 2020: programma regate Luna Rossa

GIOVEDì 17 DICEMBRE

Ore 3.00 Luna Rossa Prada Pirelli vs Emirates Team New Zeland

a seguire American Magic vs Ineos Team UK

a seguire Luna Rossa Prada Pirelli vs Ineos Team UK

a seguire Emirates Team New Zeland vs American Magic

VENERDì 18 DICEMBRE

Ore 3.00 Luna Rossa Prada Pirelli vs American Magic

a seguire Emirates Team New Zeland vs Ineos Team UK

a seguire Luna Rossa Prada Pirelli vs American Magic

a seguire Ineos Team UK vs Emirates Team New Zeland

SABATO 19 DICEMBRE

Ore 3.00 Luna Rossa Prada Pirelli vs Ineos Team UK

a seguire American Magic vs Emirates Team New Zeland

a seguire Ineos Team UK vs American Magic

a seguire Luna Rossa Prada Pirelli vs Emirates Team New Zeland

Foto: Comunicato stampa Luna Rossa