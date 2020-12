America’s Cup 2021: il percorso di avvicinamento. Prima World Series e Christmas Race, poi la Prada Cup. Le date e il programma

Cresce l’attesa nella baia di Auckland in vista delle prime regate ufficiali tra gli AC75 che prenderanno parte alla 36ma edizione della Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Appuntamento fissato in Nuova Zelanda tra 16 giorni per l’inizio della prima e unica tappa delle World Series, in programma da giovedì 17 a sabato 19 dicembre, mentre domenica 20 dicembre andrà in scena la Christmas Race. Saranno quattro giornate consecutive di gara estremamente importanti per vedere finalmente a confronto tutti e quattro i team protagonisti della manifestazione.

Da metà gennaio 2021 (per la precisione venerdì 15) si farà poi definitivamente sul serio con le regate di selezione tra gli sfidanti nella Prada Cup, che si concluderà entro lunedì 22 febbraio definendo chi tra Luna Rossa Prada Pirelli Team (che è Challenger of Record), American Magic e Ineos Team Uk staccherà il pass per le Finali dell’America’s Cup 2021. L’atto conclusivo del torneo si disputerà da sabato 6 a domenica 21 marzo con i padroni di casa e campioni in carica di Emirates Team New Zealand che proveranno a difendere il titolo contro i vincitori della Prada Cup. Di seguito il calendario completo di tutte le competizioni correlate alla 36ma Coppa America di vela:

CALENDARIO COPPA AMERICA VELA 2021

17-19 dicembre 2020: World Series Auckland

20 dicembre 2020: Christmas Race

15 gennaio-22 febbraio 2021: Prada Cup

6-21 marzo 2021: America’s Cup

erik.nicolaysen@oasport.it

