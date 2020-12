Boxe, Tokyo 2021: ad aprile il preolimpico continentale, a giugno quello mondiale

Fu praticamente l’ultimo evento sportivo a fermarsi a marzo per la pandemia: il preolimpico europeo di boxe che fu sospeso a Londra in piena emergenza sanitaria nel quarto giorno di competizioni riprenderà dal punto in cui era stato stoppato dal 22 al 26 aprile 2021, sempre nella capitale inglese.

Il preolimpico asiatico si terrà a maggio 2021, infine gli azzurri che a Londra erano già stati eliminati o che non riusciranno a centrare il pass olimpico ad aprile 2021 avranno un’ultima occasione per andare a Tokyo nel preolimpico su base mondiale, che si disputerà nel mese di giugno 2021.

BOXE TORNEI PREOLIMPICI TOKYO 2021

Qualificazioni Olimpiche Europee – Fase 2 (per i pugili ancora in gara al momento della sospensione – 4° giorno della competizione): 22-26 aprile 2021

Qualificazioni Olimpiche Americane: maggio 2021

Qualificazioni Olimpiche finali Mondiali: giugno 2021

Foto: FPI