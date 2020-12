La America’s Cup è uno degli eventi sportivi più importanti e prestigiosi che andranno in scena nel 2021. Stiamo infatti parlando del trofeo più antico al mondo e rappresenta una vera e propria icona: la vecchia brocca sarà messa in palio nei primi tre mesi del nuovo anno e sicuramente ne vedremo davverro delle belle nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), dove si regaterà per tutto l’inverno boreale (nell’altro emisfero sarà estate) per sapere chi potrà alzare al cielo il titolo. Si preannuncia grande spettacolo con delle imbarcazioni velocissime, realizzate grazie a investimenti milionari.

Si incomincerà con la Prada Cup, che scatterà il 15 gennaio. All’evento parteciperanno l’italiana Luna Rossa, la britannica Ineos UK, la statunitense American Magic. Fino al 24 gennaio queste realtà si fronteggeranno in un round robin, al termine del quale la prima classificata verrà direttamente promossa alla finale della Prada Cup mentre le altre due realtà si incroceranno (al meglio delle sette regate, dal 29 gennaio al 2 febbraio) per accedere all’atto conclusivo. La finale della Prada Cup, al meglio delle tredici regate, è prevista dal 13 al 22 febbraio. Il team vincitore andrà così ad affrontare Team New Zealand, detentore del trofeo, per la conquista della 36ma America’s Cup, in programma dal 6 al 15 marzo.

Tutta la Prada Cup e la seguente America’s Cup saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e su Sky Sport (con canale dedicato alla competizione), in diretta streaming su Rai Play e su Sky Go, oltre che su Now TV. Garantita anche la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, le date, il palinsesto dell’America’s Cup 2021. Va precisato che le gare andranno in scena durante la notte italiana (ad Auckland sono avanti 12 ore rispetto a noi).

CALENDARIO PRADA CUP 2021: DATE E PROGRAMMA

Round Robin 1: 15-16 gennaio

Round Robin 2: 16-17 gennaio

Round Robin 3: 22-23 gennaio

Round Robin 4: 23-24 gennaio

Semifinale: 29 gennaio-2 febbraio

Finale: 13-22 febbraio

CALENDARIO AMERICA’S CUP 2021: DATE E PROGRAMMA

Race 1 e Race 2: 6 marzo

Race 3 e Race 4: 7 marzo

Giornata dedicata a eventuali recuperi: 9 marzo

Race 5 e Race 6: 10 marzo

Race 7 e Race 8: 12 marzo

Race 9 e Race 10: 13 marzo

Race 11 e Race 12: 14 marzo

Race 13: 15 marzo

Giornate dedicate a eventuali recuperi: 16, 17, 18, 19, 20 e 21 marzo

AMERICA’S CUP 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv Rai Due e su Sky Sport (con canale dedicato alla competizione).

Diretta streaming su Rai Play e su Sky Go, oltre che su Now TV.

Garantita anche la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

