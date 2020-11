Zverev-Schwartzman oggi, ATP Finals 2020: orario, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 18 novembre (ore 15.00), il tedesco Alexander Zverev e l’argentino Diego Schwartzman si affronteranno nella sfida valida per il gruppo “Tokyo 1970” delle ATP Finals 2020 di Londra.

Nella 02 Arena si prospetta una sfida altamente interessante. I due giocatori, sconfitti entrambi nella prima uscita, rispettivamente dal russo Daniil Medvedev e dal serbo (n.1 del mondo) Novak Djokovic, andranno a caccia del successo per rimettere le cose al proprio posto. Il computo dei precedenti è sul 2-2, con il teutonico che si è imposto nell’ultima sfida andata in scena quest’anno nella finale del torneo di Colonia (Germania), dove Sascha vinse con un netto 6-2 6-1. L’argentino, dunque, cercherà di vendicare quel ko e di sbloccarsi in quella che è per lui la prima volta alle Finals, al cospetto di chi si è aggiudicato il Master nel 2018.

Zverev sta vivendo un periodo molto complicato, considerando le chiacchiere sulla sua vita privata e le accuse di violenze domestiche della sua ex storica fidanzata. Il teutonico, quindi, dovrà trovare la giusta concentrazione per mettere da parte qualunque pensiero negativo. Dal punto di visto agonistico il finalista degli US Open 2020 gode dei favori del pronostico, visto che il suo tennis è più adatto a una superficie rapida come quella londinese. Schwartzman però è un giocatore che sa muoversi molto bene sul campo e potrebbe stupire.

PROGRAMMA ZVEREV-SCHWARTZMAN IN TV

Oggi, mercoledì 18 novembre (ore 15.00), il tedesco Alexander Zverev e l’argentino Diego Schwartzman si affronteranno nella sfida valida per il gruppo “Tokyo 1970” delle ATP Finals 2020 di Londra. La diretta televisiva del match sarà affidata a Sky Sport Uno (canale 201) e a Sky Sport Arena (canale 204), live streaming su Sky Go e su Now Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Mercoledì 18 novembre

ore 15.00 Zverev vs Schwartzman – ATP Finals 2020 (Gruppo “Tokyo 1970”)

