Zenit San Pietroburgo-Lazio oggi: orario, tv, streaming, probabili formazioni Champions League

Torna anche questa settimana la Champions League di calcio 2020, che tra le altre sfide propone la trasferta della Lazio sul campo dei russi dello Zenit San Pietroburgo, per un match molto difficile, e che vedrà i biancocelesti quasi a ranghi compatti, dopo la piega emergenza del match contro il Brugge.

La partita si svolgerà dunque questa sera, mercoledì 4 novembre 2020, alle ore 18.55, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva sui canali Sky Sport Uno (canali 201 e 240) e Sky Sport Calcio Due (canale 252), ma anche in streaming, attraverso le piattaforme Sky Go e Now TV.

Il programma e dove vedere la partita in tv e streaming:

Champions League calcio 2020

Mercoledì 5 novembre 2020

Ore 18.55 Zenit San Pietroburgo-Lazio

Diretta Tv: Sky Sport Uno, Sky Calcio Due

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Le probabili formazioni:

Zenit (4-3-3): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Erokhin; Kuzyaev, Dzyuba, Driussi. All. Semak

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Akpa-Akpro, Leiva, Milinkovic-Savic, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

Foto: LaPresse