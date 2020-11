Volley, SuperLega: weekend stravolto dalla pandemia. Civitanova-Vibo e Trento-Milano i match di cartello

Le positività al Covid-19 hanno rivoluzionato il programma del fine settimana per quanto riguarda la SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Modena-Verona, Perugia-Civitanova, Vibo Valentia-Cisterna, Ravenna-Padova sono infatti state rinviate a data da destinarsi per troppe positività all’interno di alcuni gruppi squadra (oltre il limite massimo di tre Verona, Perugia, Cisterna, Ravenna). Restano dunque in piedi soltanto due partite valide per la decima giornata: Piacenza-Monza (sabato 14 novembre, ore 19.30) e Trento-Milano (domenica 15 novembre, ore 16.00).

Si è dunque deciso di anticipare due incontri: Civitanova-Vibo Valentia, valida per l’undicesima giornata, si giocherà domenica 15 novembre (ore 17.00), mentre Modena-Padova, incontro della 18ma giornata, andrà in scena sabato 14 novembre (ore 18.15). La capolista Civitanova se la dovrà vedere con la quarta forza del campionato: Osmany Juantorena, Yoandy Leal e compagni partiranno con i favori del pronostico contro la compagine calabrese e possono allungare in testa, sfruttando il riposo forzato di Perugia. I cucinieri potrebbero volare sul +5, anche se i Block Devils avrebbero a quel punto due partite in meno.

Loading...

Loading...

Trento-Milano è l’incontro di cartello: i dolomitici sembrano essere in ripresa dopo un avvio stentato di stagione, sono settimi in classifica e incrociano la terza forza del campionato. Simone Giannelli, il grande ex Nimir Abdel Aziz e le altre stelle a disposizione di Angelo Lorenzetti dovranno necessariamente battere la compagine meneghina se vorranno davvero rilanciarsi e confermare le loro grandi ambizioni. Modena scenderà in campo al PalaPanini per incrociare il fanalino di coda Padova, i Canarini hanno bisogno di una vittoria per provare a issarsi al quarto posto e magari mettere pressione a Milano. A completare il quadro del fine settimana sarà l’incrocio tra Piacenza e Monza, fondamentale in ottica playoff e salvezza.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY (14-15 NOVEMBRE):

SABATO 14 NOVEMBRE:

18.15 Modena-Padova, anticipo 18ma giornata (diretta tv su RaiSport)

19.30 Piacenza-Monza, 10ma giornata (diretta streaming su Eleven Sports)

DOMENICA 15 NOVEMBRE:

16.00 Trento-Milano, 10ma giornata (diretta streaming su Eleven Sports)

17.00 Civitanova-Vibo Valentina, anticipo 11ma giornata (diretta tv su RaiSport)

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LPS/Luigi Mariani