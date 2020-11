Volley, SuperLega: Perugia torna in testa. Monza ammazza grandi, Modena battuta! Trento-Padova rinviata

Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 12ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Va segnalato che Trento-Padova non è andata in scena come da programma perché le due squadre hanno chiesto congiuntamente il rinvio. I veneti si sono comportati da signori e hanno dato una mano ai dolomitici, i quali erano ancora senza palleggiatori perché positivi al Covid-19 (Simone Giannelli ha ringraziato sentitamente gli avversari attraverso un post pubblicato sui suoi canali social). Una bella differenza rispetto a quanto aveva fatto in settimana Vibo Valentia.

Perugia ha regolato Vibo Valentia a domicilio per 3-1 (25-23; 27-29, 25-17; 25-22) ed è tornata in testa alla classifica generale con un punto di vantaggio su Civitanova (a parità di incontri disputati). I Block Devils devono ringraziare lo show del solito fuoriclasse Wilfredo Leon (28 punti, 7 aces), ma sono da evidenziare anche le buone prove dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (14 punti, ormai il serbo è pienamente tornato a regime), del martello Oleg Plotnytskyi (12) e del centrale Sebastian Solé (12). Vibo Valentia è stata agganciata al terzo posto da Milano, oggi le prove di Thibaut Rossard (15) e Neto Drame (13) non sono bastate per firmare l’impresa.

Monza ha firmato un nuova colpaccio e si conferma ammazza grandi: dopo aver sconfitto Trento e Perugia, i brianzoli riescono a mandare al tappeto anche Modena per 3-1 (25-14; 21-25; 25-13; 25-22). Strepitosa impresa della Vero Volley tra le mura amiche, che vale il terzo successo consecutivo e il momentaneo settimo posto in classifica generale. Show da urlo dell’opposto Adis Lagumdzija (22 punti, 5 muri), dello schiacciatore Donovan Dzavoronok (17 punti) e del centrale Max Holt (13, 5 stampatone), 9 sigilli per il martello Filippo Lanza. I Canarini sono ora scivolati al sesto posto e hanno appena un punto di vantaggio su Monza (ma con una partita giocata in meno), non sono bastate le prove di Luca Vettori (15) e Daniele Lavia (12).

Milano ha vinto sul campo di Cisterna per 3-0 (25-21; 25-20; 25-18) ed è tornata al terzo posto con 19 punti all’attivo. Stepheen Mar (18 punti, 2 aces) e Yuki Ishikava (10) hanno trascinato i meneghini contro il fanalino di coda, incappato nel quarto ko di fila e sempre in piena lotta per non retrocedere, nonostante le prove discrete dell’opposto Giulio Sabbi (15 punti) e dello schiacciatore Luigi Randazzo (10). Di seguito i risultati della 12ma giornata della SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI 12MA GIORNATA SUPERLEGA VOLLEY:

Vero Volley Monza vs Leo Shoes Modena 3-1 (25-14; 21-25; 25-13; 25-22)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Sir Safety Conad Perugia 1-3 (23-25; 29-27; 17-25; 22-25)

Top Volley Cisterna vs Allianz Milano 0-3 (21-25; 20-25; 18-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Consar Ravenna 3-1 (19-25; 25-21; 25-21; 25-22), giocata ieri

Cucine Lube Civitanova vs NBV Verona 3-1 (25-17; 25-12; 19-25; 25-13), giocata ieri

Itas Trentino vs Kioene Padova rinviata a data da destinarsi

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY:

Perugia 27 punti (10 partite giocate), Civitanova 26 (10), Milano 19 (11), Vibo Valentia 19 (11), Piacenza 18 (11), Modena 17 (10), Monza 16 (11), Trento 10 (8), Verona 9 (9), Padova 8 (11), Ravenna 6 (8), Cisterna 5 (10).

