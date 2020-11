Volley, SuperLega: Perugia-Modena rinviata, troppe positività al Covid-19 tra i Block Devils. Salta la terza partita

Arriva un altro rinvio in SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia-Modena, match in programma domenica 8 novembre (ore 18.00), è stato rimandato a data da destinarsi a causa delle troppe positività al Covid-19 riscontrate all’interno della formazione umbra (superato il limite delle tre consentite). Salta dunque la partita di cartello della nona giornata, i Block Devils non scenderanno in campo per la seconda settimana consecutiva, visto che sabato scorso non si erano potuti presentare a Milano per lo stesso motivo.

La formazione di coach Vital Heynen, una delle favorite per la conquista dello scudetto, si trova così già costretta a recuperare due partite. Va ricordato che Wilfredo Leon e compagni sono imbattuti in questa stagione e, dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana, hanno infilato sette vittorie consecutive in campionato in altrettanti incontri disputati, occupano il secondo posto in classifica a due punti di distacco da Civitanova (ma la Lube ha disputato una partita in più).

Loading...

Loading...

Si tratta del terzo rinvio in assoluto in SuperLega a causa dell’emergenza sanitaria, domenica non si era giocata nemmeno Ravenna-Verona. Cambio anche di palinsesto per la prossima giornata, domenica 8 novembre (ore 18.00) sarà Civitanova-Cisterna a essere trasmessa in diretta tv su RaiSport al posto di Perugia-Modena. Le altre partite del weekend: Padova-Milano alle ore 18.15 di sabato 7 novembre; Trento-Vibo Valentia, Verona-Piacenza, Monza-Ravenna alle ore 18.00 di domenica 8 novembre, salvo ulteriori rinvii.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Loris Cerquiglini