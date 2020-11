Volley, SuperLega: nona giornata. Perugia-Modena rinviata, Civitanova e Trento chiamate alla vittoria

Nel weekend del 7-8 novembre andrà in scena la nona giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Sarà un turno privo di due partite: il big match Perugia-Modena e Monza-Ravenna non si giocheranno a causa delle troppe positività al Covid-19 tra le fila della formazione umbra e di quella romagnola. Al momento restano in programma quattro partite, ma potrebbero esserci altri rinvii a data da destinarsi, perché a Trento e a Verona si segnalano già delle positività.

Si incomincia sabato 7 novembre (ore 18.15) con Padova-Milano: la terza forza della classe, che lo scorso fine settimana non era scesa in campo contro Perugia, affronterà la penultima della graduatoria. I meneghini, trascinati da Stephen Maar e Yuki Ishikawa, sono decisamente favoriti contro i veneti di Toncek Stern e vogliono ritrovare quel successo che manca dal 18 ottobre. Domenica 8 novembre (ore 18.00) toccherà alle uniche due big impegnate in questo turno: testa-coda in Civitanova-Cisterna, la Lube ha la possibilità di volare a +5 nei confronti di Perugia (che avrà due partite giocate in meno), spinta dai soliti Osmany Juantorena e Yoandy Leal contro la formazione laziale in grande difficoltà; Trento, reduce dalla qualificazione alla fase a gironi della Champions League e dal ritorno in successo in campionato dopo quattro sconfitte su cinque incontri, riparte dalla difficile sfida contro Vibo Valentia, sorprendente quinta in classifica e pronta a sfidare la corazzata di Simone Giannelli, Nimir Abdel Aziz, Ricardo Lucarelli e compagni. A chiudere il confronto tra Verona e Piacenza, grande duello tra Matey Kaziyski e Georg Grozer in ottica playoff.

NONA GIORNATA SUPERLEGA VOLLEY: CALENDARIO, PROGRAMMA E PALINSESTO

SABATO 7 NOVEMBRE:

18.15 Kioene Padova vs Allianz Milano (diretta tv su RaiSport)

DOMENICA 8 NOVEMBRE:

18.00 Cucine Lube Civitanova vs Top Volley Cisterna (diretta tv su RaiSport)

18.00 Itas Trentino vs Tonno Callipo Vibo Valentia (diretta streaming su Eleven Sports)

19.30 NBV Verona vs Gas Sales Bluenergy Piacenza (diretta streaming su Eleven Sports)

Foto LM/LPS/Roberto Bartomeoli