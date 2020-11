Volley, SuperLega: Modena espugna Cisterna al tie-break, Canarini al quarto posto. Karlitzek e Vettori i migliori

Modena ha sconfitto Cisterna per 3-2 (25-19; 19-25; 25-27; 25-22; 15-7) nel recupero dell’undicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini, dopo aver vinto il primo set sul campo della formazione laziale, sono andati sotto per 2-1, ma poi hanno confezionato una bella rimonta e si sono imposti al tie-break.

Gli emiliani hanno così ottenuto la seconda vittoria consecutiva e hanno rafforzato il proprio quarto posto, ora sono a due punti di distacco da Vibo Valentia (ma con un incontro giocato in meno). I ragazzi di Andrea Giani sono ora lontani sette punti dalla capolista Perugia e sei da Civitanova, a parità di match disputati. Cisterna resta invece all’ultimo posto, ma raccoglie un punto importante in ottica salvezza.

Loading...

Loading...

A mettersi maggiormente in luce è stato lo schiacciatore Moritz Karlitzek (19 punti, 3 muri, 2 aces), 13 marcature per l’opposto Luca Vettori, doppia cifra anche per il martello Nemanja Petric (11 punti, 3 aces) e per il centrale Daniele Mazzone (11, 5 muri). Ai padroni di casa non sono bastati il tonico rientro di Giulio Sabbi (16 punti, 3 aces) e le buone prove dei martelli Arthur Szwarc (14, 4 muri) e Luigi Randazzo (12).

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Daniele Ricci