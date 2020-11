Volley, Simone Anzani: “A Civitanova stiamo lavorando bene. Con De Cecco c’è intesa”

Nuovo appuntamento con Volley2U, il programma di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della pallavolo. Ospite in trasmissione, il centrale della Nazionale e della Luba Civitanova Marche, Simone Anzani, che ai microfoni della nostra redazione, ha commentato il panorama attuale e le modalità con cui la sua squadra sta affrontando il delicato momento legato al Coronavirus: “Per quanto ci riguarda, stiamo coltivando il nostro orticello. Tocco ferro. Per fortuna non abbiamo mai auto problemi. Stiamo lavorando tranquillamente e bene, ci prepariamo al meglio per affrontare le partite. Vedremo come si evolveranno le cose, attorno a noi ci sono squadre che hanno dei problemi, bisogna ‘stare all’occhio’. Ma, ad oggi, a Civitanova stiamo bene e stiamo lavorando bene”.

Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

Loading...

Loading...

LA VIDEO INTERVISTA A SIMONE ANZANI





CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS/Valeria Lippera