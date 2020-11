Volley oggi, calendario Superlega 1° novembre: orari, tv, streaming, programma

Si giocheranno oggi, 1° novembre, le ultime tre partite dell’ottava giornata di Superlega maschile di volley. In calendario le gare previste erano quattro ma il match tra Ravenna e Verona perchè è stato trovato un giocatore positivo al Covid-19. Ad aprire il programma odierno, alle ore 17.00, la sfida tra Vibo Valentia-Monza. I calabresi sono incredibilmente quinti in classifica, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto sin qui, ma si troveranno difronte i lombardi capaci di sconfiggere una big come Trento nell’ultima giornata di campionato.

Grande attesa per il match in programma Piacenza-Padova. I padroni di casa cercheranno di dare continuità al successo ottenuto contro Vibo Valentia mentre i veneti hanno bisogno di tornare al successo dopo cinque sconfitte consecutive. A chiudere il quadro di questa ottava giornata di Superlega maschile di volley la partita tra Cisterna e Trento con i dolomitici che hanno necessariamente bisogno di una vittoria per ritrovare la fiducia.

Loading...

Loading...

Di seguito il programma completo e gli orari delle tre partite di Superlega maschile di volley che si giocheranno oggi 1° novembre. La sfida tra Piacenza-Padova sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e in streaming su Raiplay mentre gli altri due match saranno visibili in streaming su Eleven Sport.

OTTAVA GIORNATA SUPERLEGA VOLLEY: PROGRAMMA 1° NOVEMBRE

DOMENICA 1° NOVEMBRE:

17.00 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Vero Volley Monza (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Kioene Padova (diretta tv Rai Sport, streaming su Raiplay ed Eleven Sports)

18.00 Top Volley Cisterna vs Itas Trentino (diretta streaming su Eleven Sports)

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM/LPS/Luigi Mariani