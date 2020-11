Volley femminile, Serie A1: Novara batte Cuneo nel recupero ed è seconda solitaria. Bosetti e Washington al top

Novara ha sconfitto Cuneo per 3-1 (23-25; 25-15; 27-25; 25-13) nel recupero della quinta giornata della Serie A1 2020-2021 di volley femminile, incontro originariamente rinviato a causa di alcune positività al Covid-19. Le ultime Campionesse d’Europa si sono imposte nel derby piemontese: dopo aver perso il primo set, la Igor ha giganteggiato nella seconda frazione, poi si è aggiudicata il terzo parziale ai vantaggi e successivamente ha chiuso i conti con grandissima disinvoltura. Novara prosegue così il proprio rendimento di lusso, infila la settima vittoria in otto incontri disputati e si issa a quota 19 punti, a 11 lunghezze di distacco da Conegliano (ma con due partite giocate in meno rispetto alle Pantere).

Prestazione di lusso da parte della centrale Haleigh Washington (19 punti, 5 muri, 78% in attacco), doppia cifra per le schiacciatrici Caterina Bosetti (16 punti, 4 muri, 48% in fase offensiva) e Britt Herbots (15 punti, 2 aces, 44%). A Cuneo, che resta in ottava posizione con 8 punti all’attivo in sei partite disputate (seconda sconfitta di fila dopo un lungo stop), non sono bastate Adelina Ungureanu (16 punti), Katerina Zakchaiou (7 muri per 14 punti complessivi) e Alice Degradi (14).

Foto LM-LPS/Lisa Guglielmi