Volley, Alice Degradi deve operarsi: lesione al crociato, stagione finita per la schiacciatrice di Cuneo

Alice Degradi si è si è lesionata il crociato anteriore del ginocchio destro e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La stagione della schiacciatrice di Cuneo finisce purtroppo con largo anticipo. La 24enne, protagonista di un’ottima prima parte di Serie A1 con la formazione piemontese, si è infortunata durante la partita di sabato sera contro Bergamo e purtroppo il responso medico è stato estremamente negativo. La nativa di Pavia, che stava sfornando una serie di prestazioni degne di una convocazione in Nazionale, ha purtroppo dovuto alzare bandiera bianca e ha comunicato la triste notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Speravo di non dover scrivere questo post ma purtroppo la mia stagione è finita così, ringrazio tutti per i messaggi, siete stati fantastici…qualcuno mi ha anche scritto “questo 2020 è proprio da cancellare”…. e dentro di me ho pensato: #maveramente⁉️ perché io non lo cancellerei mai, mi sento onorata di far parte di questa squadra, di questa società e di poter lavorare con le persone che ho al mio fianco! Certo nella vita ci sono delle difficoltà, tra pandemia e infortuni ci sono state delle note negative ma quelle positive sono abbastanza da far passare queste in secondo piano♥️ Mi manca già un sacco la pallavolo ma lavorerò duramente per tornare più forte! Non sarò sul taraflex insieme a voi ma sarò la vostra prima tifosa, dentro e fuori dal campo!”.

Foto LM-LPS/Danilo Vigo