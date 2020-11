Virtus Bologna-Lietkabelis oggi: orario, tv, programma, streaming EuroCup basket

La Virtus Bologna scende in campo questa sera (palla a due alle ore 18.00) per il recupero della sesta giornata della fase a gironi di EuroCup. La squadra di Sasha Djordjevic affronterà i lituani del Lietkabelis Panevezys e vuole mantenerà la propria imbattibilità nel gruppo C. La Virtus ha già staccato il biglietto per la fase successiva grazie alle sei vittorie in altrettante partite, mentre i lituani sono al penultimo posto (1-5) e sono obbligati a vincere per continuare a sperare.

Qui di seguito il programma completo del match Virtus Bologna-Lietkabelis Panevezys, valido per la sesta giornata del girone C di EuroCup 2020-2021. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming su Eurosport Player e non perdetevi anche la diretta scritta su OA Sport.

Loading...

Loading...

VIRTUS BOLOGNA-LIETKABELIS, EUROCUP 2020-2021: PROGRAMMA

VENERDI’ 20 NOVEMBRE

Ore 18.00 Virtus Bologna-Lietkabelis Panevezys

VIRTUS BOLOGNA-LIETKABELIS, EUROCUP 2020-2021: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA SCRITTA – OA Sport

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo