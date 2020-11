Vincenzo Nibali alla Ineos? L’agente dello Squalo: “Non abbiamo avuto colloqui. Priorità alla Trek”

Ha fatto molto rumore la clamorosa indiscrezione lanciata ieri sera da Beppe Conti durante Radiocorsa, trasmissione andata in onda su RaiSport. L’esperto di ciclismo ha riportato una vera e propria bomba: un’importante offerta economica avanzata a Vincenzo Nibali da parte della Ineos Grenadiers. La corazzata britannica avrebbe contattato lo Squalo, proponendogli un contratto per il 2022. Il siciliano è in scadenza con la Trek-Segafredo nella prossima stagione e non si sa quale sarà il suo futuro dopo il 2021, potrebbe decidere di proseguire la propria carriera agonistica per un altro anno oppure di ritirarsi.

Il 36enne e la Ineos Grenadiers non hanno commentato l’indiscrezione, in merito è intervenuto Alex Carera, ovvero lo storico agente di Vincenzo Nibali. Il manager ha spiegato a Cyclingnews che la priorità dello Squalo, nel caso in cui decidesse di correre per un’altra stagione, di rimanere nella sua attuale squadra: “Non abbiamo avuto alcun colloquio con la Ineos. Vincenzo ha un contratto con la Trek-Segafredo per il 2021 ed è molto felice. Vincenzo deve ancora decidere sul suo futuro, ma abbiamo sempre detto che ci saremmo incontrati con la direzione del team Trek-Segafredo nel nuovo anno per parlarne. Prenderemmo in considerazione altre opzioni e altre offerte solo se non raggiungessimo un accordo con loro“.

Loading...

Loading...

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse