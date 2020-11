Sonego-Rublev oggi, Finale Atp Vienna 2020: orario, tv, programma, streaming

A Vienna, in Austria, per quanto riguarda il torneo ATP 500 di tennis 2020, oggi, domenica 1 novembre, sul cemento indoor austriaco, si terrà la finale tra il lucky loser azzurro Lorenzo Sonego e la testa di serie numero 5 del seeding, il russo Andrey Rublev, non prima delle ore 14.00.

Oggi, domenica 1 novembre, si terrà la finalissima del torneo ATP 500 di tennis 2020 di Vienna. Sarà possibile seguire l’incontro Sonego-Rublev in diretta tv su SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da supertennis,tv. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Lorenzo Sonego ed Andrey Rublev.

PROGRAMMA SONEGO-RUBLEV (1 NOVEMBRE)

Campo Centrale

Non prima delle ore 14.00

Lorenzo Sonego contro Andrey Rublev

DIRETTA TV – SuperTennisTV

DIRETTA STREAMING – supertennis.tv

DIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport

Foto: LaPresse