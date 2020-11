VIDEO Sci alpino, highlights parallelo Lech: Pinturault batte Kristoffersen in una finale tiratissima

Alexis Pinturault ha vinto il parallelo di Lech, prova valida per la Coppa del Mono 2020-2021 di sci alpino. Il francese ha giganteggiato nel tabellone a eliminazione diretta e ha festeggiato sul pendio austriaco, riuscendo così a incamerare 100 preziosissimi punti e a balzare in testa alla classifica generale. Il transalpino è riuscito a sconfiggere il norvegese Henrik Kristoffersen per appena 13 centesimi in una tiratissima finale sulle due manche. A completare il podio è stato il sorprendente tedesco Alexander Schmid, bravo a regolare l’austriaco Adrian Pertl. Soltanto sesto lo svizzero Gino Caviezel, settimo il tedesco Stefan Luitz che aveva siglato il miglior tempo in qualifica. Di seguito il VIDEO con gli highlights del parallelo maschile di Lech.

VIDEO PARALLELO MASCHILE DI LECH:

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA GARA

Loading...

Loading...

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it