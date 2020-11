VIDEO Rachele Barbieri argento nell’eliminazione agli Europei: gli highlights della gara dell’azzurra

Rachele Barbieri ha conquistato una spettacolare medaglia d’argento nella prova a eliminazione degli Europei 2020 di ciclismo su pista. A Plovdiv (Bulgaria) l’azzurra si è resa protagonista di una bellissima prova ed è riuscita a salire sul secondo gradino del podio, dopo aver contribuito alle sorti del quartetto dell’inseguimento a squadre nella giornata di ieri. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara di Rachele Barbieri, argento nell’eliminazione agli Europei 2020 di ciclismo su pista.

VIDEO HIGHLIGHT ARGENTO RACHELE BARBIERI EUROPEI CICLISMO PISTA 2020:

ARGENTO PER L’ITALIA! 👏 Rachele Barbieri conquista il 2° posto nell’eliminazione agli Europei di ciclismo su pista a Plovdiv 🥈🇮🇹#EurosportCICLISMO | #EuroTrack20 pic.twitter.com/JTc3nwZmdO — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 12, 2020





Foto: Shutterstock