VIDEO Moto3, GP Portogallo 2020: gli highlights delle qualifiche

Le qualifiche della Moto3, a Portimao, in Portogallo, hanno visto una nuova prestazione di rilievo di Raul Fernandez, che non teme rivali di sabato e va a prendersi la pole position con il tempo di 1’48″051. La sua KTM è davanti alla Honda del team Kömmerling Gresini guidata dal connazionale Jeremy Alcoba, mentre al terzo posto c’è il giapponese Ayumu Sasaki, anche lui su KTM.

Brutta prestazione per Tony Arbolino, che per via di una serie davvero grande di errori ha chiuso al 27° posto dopo che era stato 13° in Q1. Il milanese, in questo modo, rischia di essersi giocato una consistente parte della rincorsa alla vittoria mondiale. I suoi rivali nella classifica iridata, il giapponese Ai Ogura e lo spagnolo Albert Arenas, sono rispettivamente quinto e sesto a 315 e 427 millesimi dall’uomo della sesta pole stagionale, nessuna delle quali convertita in vittoria.

Miglior italiano è Niccolò Antonelli, settimo in 1’48″529 e ultimo della prima parte del gruppo. Dennis Foggia, ottavo, è a 842 millesimi da Fernandez, mentre paga 1″487 Celestino Vietti, quattordicesimo e due posizioni avanti rispetto ad Andrea Migno. 22° Stefano Nepa, 23° Romano Fenati, 25° Riccardo Rossi e 28° Davide Pizzoli.

