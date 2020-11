VIDEO Moto3, GP Europa 2020: gli highlights della gara. Vittoria di Fernandez, caduta per Vietti e bandiera nera per Arenas

Una gara sicuramente convulsa quella del GP d’Europa, terzultimo round del Mondiale 2020 di Moto3. Sul tracciato di Valencia (Spagna) sono arrivati, infatti, gli zero punti di Albert Arenas e di Celestino Vietti, con lo spagnolo punito anche con la bandiera nera per essere rientrato in pista allo scopo di danneggiare i suoi rivali per il campionato. Con i riscontri maturati, dunque, il terzo posto di Ai Ogura, nella gara vinta dallo spagnolo Raul Fernandez, avvicina il giapponese alla leadership dell’iberico (157), distanze solo 3 lunghezze. Più distanziati Vietti (137) e Tony Arbolino (134), oggi quarto. Di seguito il video degli highlights:

VIDEO HIGHLIGHTS GP EUROPA 2020 MOTO3





Foto: LaPresse