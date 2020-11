MotoGP, GP Valencia 2020: programma, orari e tv. Si corre di nuovo al Ricardo Tormo fra 7 giorni

Appena concluso il fine settimana del Gran Premio d’Europa 2020 del Motomondiale, è già tempo di pensare alla prossima tappa, che si correrà sempre sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, tra sette giorni. La denominazione tornerà quella originale, ovvero Gran Premio della Comunidad Valenciana, e ci porterà al penultimo atto stagione, prima del gran finale di Portimao del 22 novembre. Sulla pista spagnola, quindi, saranno in palio altri 25 punti pesantissimi a livello di classifica generale, in un rush finale che andrà a consegnare i tre titoli in una situazione ancora tutta da delineare.

Guarda il GP della Comunidad Valenciana di MotoGP in diretta su DAZN

Loading...

Loading...

IN TV – Il GP della Comunitat Valenciana del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà la sintesi in differita delle gare delle tre classi. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della giornata per non perdere neanche un momento dello spettacolo della MotoGP.

PROGRAMMA GP COMUNIDAD VALENCIANA 2020 – MOTOMONDIALE

Venerdì 13 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.35-14.15, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.30-15.15, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.30-16.10, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 14 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.40-13.55, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.10-14.40, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.50-15.05, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.15-15.30, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.50-16.05, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.15-16.30, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 15 novembre

ore 9.00-9.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.30-9.50, Moto2, Warm Up, diretta

ore 10.00-10.20, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse