VIDEO Masters Augusta 2020: sintesi e highlights del terzo giro. Dustin Johnson vola con l’autorità da numero 1 del mondo

Un solo padrone nel terzo giro del Masters in svolgimento ad Augusta. Dustin Johnson, numero 1 del mondo, cerca a grandi passi il secondo Major di una carriera che lo ha visto spesso avere grandissima regolarità ad alti livelli, e che attualmente è premiata proprio con la leadership mondiale.

Devastante l’inizio del secondo giro per DJ, che lo chiude in -7 facendo anche segnare la miglior prestazione del giorno grazie a un eagle e cinque birdie. Sono tre i più immediati inseguitori, in una combinazione non esattamente attesa a inizio torneo: il sudcoreano Sungjae Im, il messicano Abraham Ancer e l’australiano Cameron Smith, tutti a -12.

I big, ad ogni modo, sono tutti in zona podio: dopo il quinto posto del sudafricano Dylan Frittelli a -11 (e anche lui cerca il miglior risultato di sempre in un Major), sesto è il numero 3 dell’OWGR Justin Thomas, a -10, mentre lo spagnolo Jon Rahm resta a -9, trovandosi ora al settimo posto. Chi rimonta è Rory McIlroy: il nordirlandese è decimo a -8 con il -5 delle terze 18 buche, e cerca quantomeno una risalita verso un podio che gli darebbe molta fiducia, visti i complicati ultimi tempi.

HIGHLIGHTS DAL TERZO GIRO DEL MASTERS 2020

DUSTIN JOHNSON: TUTTI I COLPI DEL TERZO GIRO



ABRAHAM ANCER

SUNGJAE IM

DYLAN FRITTELLI

RORY MCILROY

I CINQUE PUTT PIU’ LUNGHI DEL GIORNO

Foto: LaPresse