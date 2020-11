VIDEO Lazio-Zenit 3-1: highlights, gol e sintesi. I biancocelesti si avvicinano agli ottavi

Il calcio in Europa vede proseguire la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, martedì 24 novembre, ha visto scattare il programma della quarta giornata. Uno dei sei match previsti alle ore 21.00 era quello tra la Lazio ed i russi dello Zenit: vittoria dei biancocelesti per 3-1 con gol di Immobile (doppietta), Parolo e Dzyuba.

IL PRIMO GOL DI IMMOBILE

IL RADDOPPIO DI PAROLO

IL GOL DI DZYUBA

Nice finish from Artem Dzyuba to get Zenit back in it at Lazio. They've woken up after a woeful first 25 minutes. #ucl pic.twitter.com/ectw2vnq4V

— Liam Tyler (@tyler_lj) November 24, 2020