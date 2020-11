VIDEO F1, Charles Leclerc: “Non ho spiegazioni, in qualifica è stato un disastro”

Qualifica estremamente deludente in casa Ferrari, che si deve accontentare del 12° posto di Sebastian Vettel e del 14° di Charles Leclerc. Il monegasco della Rossa aveva trovato un buon feeling nelle prove libere anche sul bagnato, ma in qualifica ha pagato dazio fallendo la qualificazione per il Q3 e dovendo quindi scattare domani dalla settima fila in griglia ad Istanbul: “Io non ho spiegazioni. Normalmente mi piace essere ottimista, ma questa volta non capisco. Stamattina pioveva, ma ero confidente con la macchina. In qualifica non so cosa è successo, ma era un disastro. Io non ce la facevo a rimanere sulla pista e prendiamo sei secondi, mentre stamattina eravamo pari alla Red Bull”. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni integrali rilasciate da Charles Leclerc a Sky Sport dopo le qualifiche del GP di Turchia 2020.

Foto: Lapresse