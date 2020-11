F1, Antonio Giovinazzi: “È stata una domenica impegnativa, il cambio mi ha appiedato”

Antonio Giovinazzi non è riuscito a completare il Gran Premio di Turchia 2020, quattordicesima tappa del Mondiale F1 2020. Il pugliese, dopo il decimo posto conquistato nelle qualifiche di ieri, ha faticato per l’intera giornata. Dopo un errore addirittura già nel giro di schieramento, l’alfiere dell’Alfa Romeo è stato costretto al ritiro in seguito ad una noia meccanica.

Ai microfoni della propria squadra, il nostro connazionale ha ringraziato la formazione per il lavoro svolto durante l’intero week-end “È stata una domenica impegnativa dopo gli ottimi risultati in qualifica di ieri. Ho perso il controllo della macchina mentre andavo in griglia, ma fortunatamente ho danneggiato solo l’ala anteriore. La squadra ha fatto un ottimo lavoro sostituendola e preparando la macchina per la partenza della gara. Purtroppo la nostra prova non è durata a lungo. Abbiamo avuto un problema al cambio e ci siamo dovuti ritirare. È stata una giornata così. Le condizioni erano ancora più difficili di ieri e alla fine la fortuna non è stata dalla nostra parte. Non vedo l’ora che arrivi la prossima gara”.

Foto: LaPresse