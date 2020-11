VIDEO Ciclismo su pista, Europei 2020: Italia d’argento anche nell’inseguimento a squadre maschile

Arriva la terza medaglia d’argento di giornata per l’Italia, che si porta dunque a quota quattro podi complessivi dopo i primi due giorni di gara ai Campionati Europei 2020 di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Plovdiv, in Bulgaria. In chiusura di programma, gli azzurri dell’inseguimento a squadre maschile si sono infatti arresi alla Russia nella finale per l’oro confermando quindi l’argento ottenuto nella rassegna continentale di Apeldoorn nel 2019.

Jonathan Milan, Gidas Umbri, Stefano Moro e Francesco Lamon non hanno disputato una finale brillante, scomponendosi verso metà gara e poi crollando in un finale amaro che ha visto il quartetto russo raggiungere i nostri portacolori prima del traguardo. Pesano comunque le grandi assenze causa Covid della selezione tricolore, che ha dovuto fare a meno tra gli altri di Filippo Ganna. Di seguito il VIDEO della medaglia d’argento ottenuta dall’Italia nell’inseguimento a squadre maschile degli Europei 2020 di ciclismo su pista:

VIDEO ARGENTO ITALIA TEAM PURSUIT MASCHILE EUROPEI 2020:

BRAVI ANCHE I NOSTRI RAGAZZI! 💪🇮🇹 Gli azzurri si arrendono alla Russia ma conquistano l’argento nella finale dell’inseguimento a squadre maschile 🥈🚴‍♂️🚴‍♂️#EurosportCICLISMO | #EuroTrack pic.twitter.com/T34gF2fmud — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 12, 2020

Foto: Comunicato Federciclismo