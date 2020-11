VIDEO Biathlon, highlights sprint Kontiolahti: Hanna Oeberg vince, Dorothea Wierer 22ma

La svedese Hanna Oeberg ha vinto la sprint femminile di Kontiolahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. La nordica si è resa protagonista di una prova spettacolare in Finlandia: 0 rapidissimo al tiro e prova spettacolar sugli sci. Oggi è riuscita a battere due norvegesi: la quotata Marte Olsbu Roeiseland di 23.9 secondi e l’inattesa Karoline Knotten di 44.9 secondi.

Giornata molto difficile per la nostra Dorothea Wierer, detentrice della Sfera di Cristallo e ieri splendida vincitrice nell’individuale: l’altoatesina ha commesso un errore al primo poligono e si è dunque dovuta accontentare del 22mo posto. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della sprint femminile di Kontiolahti.

VIDEO HIGHLIGHTS SPRINT FEMMINILE KONTIOLAHTI:

I POLIGONO DELLA VITTORIA DI HANNA OEBERG:

This is going to take some beating – @hannaaaoberg knocks down all 10 targets and leads Marte Olsbu Roeiseland by over 20 seconds after the standing shooting! 🇸🇪😮 Watch the women’s sprint live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/zQQErnpTcn — IBU World Cup (@IBU_WC) November 29, 2020

What a strong start by @hannaaaoberg who leads by 17 seconds after the prone shooting. Can she hit all 10? 😲 Watch the women’s sprint live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/IiAEEVKn6B — IBU World Cup (@IBU_WC) November 29, 2020

IL SECONDO POLIGONO DI DOROTHEA WIERER:

IL TERZO POLIGONO DI DOROTHEA WIERER:

LO ZERO AL POLIGONO DI LISA VITTOZZI:

Foto: Federico Angiolini