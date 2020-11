VIDEO Andrea Iannone: “Squalifica pesante da digerire. La MotoGP è il mio mondo”

Andrea Iannone, squalificato per 4 anni a causa di una positività al doping, è tornato a parlare ai microfoni di Sky nell’ambito del GP di Valencia: “Questa è una cosa pesante da digerire per me, sono venuto qui per ringraziare tutta la famiglia della MotoGP che non mi ha mai abbandonato in questo momento difficile e poi non avrei più potuto vedere le persone che mi hanno accompagnato in Aprilia: sono state persone fantastiche che mi hanno supportato dall’inizio alla fine, grazie a tutti perché non mi aspettavo tutto questo“.

Andrea Iannone ha poi proseguito: “Potrebbero aprirsi tante strade, ho ricevuto anche tante proposte per fare cose diverse, ma non ho accettato perché questo è il mio mondo e accetto solo di stare qui, non so in quale veste. Quello che è successo è qualcosa che non possiamo digerire. Non sono uno che resta a casa a fare niente, ho necessità e bisogno di fare qualcosa. Cercherò di dare un supporto alle persone di questo mondo perché sono cresciuto qui, ho delle conoscenze che potrebbero essere utili e cercherò di trarre benefici da questa cosa qui“. Poi una chiusura di grande ottimismo: “Andiamo avanti, è andata così. Cerchiamo ancora di fare delle cose belle, non dobbiamo darci per sconfitti“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Andrea Iannone.

Loading...

Loading...

VIDEO DICHIARAZIONI ANDREA IANNONE:

