Velo d’Or 2020, i candidati al massimo premio ciclistico: c’è Filippo Ganna! L’azzurro sfida tutti gli altri big

Il Velo d’Or è il premio più prestigioso in ambito ciclistico. Si tratta di un riconoscimento assegnato da una giuria composta da giornalisti sportivi provenienti da tutto il mondo, i quali votano l’atleta che secondo loro ha fatto la differenza nell’arco di un’intera stagione. Il premio è organizzato dal celebre magazine francese Vélo ed è conferito dal 1992.

Sono stati resi noti i nomi dei 15 candidati in lizza per il Velo d’Or 2020, il quale verrà consegnato all’inizio del mese di dicembre. C’è anche il nostro Filippo Ganna, Campione del Mondo a cronometro e nell’inseguimento individuale su pista, vincitore di quattro tappe al Giro d’Italia e serio pretendente al successo. Il piemontese se la dovrà però vedere con una concorrenza di elevatissimo spessore. Sono infatti presenti il francese Julian Alaphilippe (Campione del Mondo), lo sloveno Tadej Pogacar (trionfatore al Tour de France), lo sloveno Primoz Roglic (vincitore della Vuelta di Spagna e alla Liegi-Bastogne-Liegi, secondo alla Grande Boucle), il britannico Tao Geoghegan Hart (vincitore del Giro d’Italia), il danese Jakob Fuglsang (primo al Giro di Lombardia), il belga Wout van Aert (conquistatore della Milano-Sanremo), l’olandese Mathieu van der Poel (vincitore del Giro delle Fiandre).

In lizza anche il belga Remco Evenepoel (caduto malamente al Giro di Lombardia e ora in fase di riabilitazione), i velocisti Sam Bennett e Caleb Ewan, Daniel Felipe Martinez e Marc Hirschi, e due cicliste, ovvero Anna van der Breggen e Pauline Ferrand-Prévot. Va ricordato che l’ultimo ciclisto italiano ad avere vinto il riconoscimento è stato Paolo Bettini nel 2006, nell’albo d’oro figurano anche Mario Cipollini nel 2002 e Marco Pantani nel suo mitico 1998. Vincenzo Nibali è stato secondo nel 2013 e nel 2014 alle spalle di Chris Froome e Alberto Contador, l’ultimo azzurro sul podio fu Fabio Aru nel 2015 dietro a Froome e Peter Sagan. Di seguito la lista completa dei nominati per il Velo d’Or 2020.

NOMINATI VELO D’OR 2020:

Julian Alaphilippe

Sam Bennett

Remco Evenepoel

Caleb Ewan

Pauline Ferrand-Prévot

Jakob Fuglsang

Filippo Ganna

Tao Geoghegan Hart

Marc Hirschi

Daniel Felipe Martínez

Tadej Pogacar

Primoz Roglic

Wout van Aert

Anna van der Breggen

Mathieu van der Poel

Foto: Lapresse