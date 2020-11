Tour de France 2021, Tadej Pogacar: “Avrei preferito qualche salita in più”

Il campione in carica del Tour de France, lo sloveno Tadej Pogacar, ha detto la sua sul percorso dell’edizione 2021, presentato ieri sera, tramite un video condiviso sui canali social della sua squadra, la UAE Team Emirates. L’Enfant Prodige di Komenda non ha commentato in modo negativo il tracciato della Grande Boucle, ma, ad ogni modo, non si è nemmeno detto del tutto soddisfatto.



Queste le parole di Pogacar: “E’ un Tour dal tracciato più classico rispetto a quello dell’anno scorso. Sicuramente non posso dire che sia poco impegnativo e i miei avversari renderanno ogni giorno una guerra. Tuttavia, ci sono solo tre arrivi in salita, ne avrei preferito qualcuno in più. La prima settimana sarà subito complicata dato l’inizio nervoso in Bretagna e una cronometro pianeggiante che credo sia abbastanza adatta alle mie caratteristiche. Ci sono delle ascese che mi piacciono parecchio, come il Mont Ventoux, l’erta che porta a Tignes e i Pirenei che amo. Faremo anche una frazione ad Andorra, ove ho vinto alla Vuelta nel 2019. Da quelle parti ci si diverte sempre. Infine c’è un’altra cronometro poco tecnica e prevalentemente pianeggiante che non mi dispiace“.

Foto: Lapresse