Tiro a volo e Tiro a segno: l’ISSF ufficializza le date per le riunioni continentali

Dicembre sarà il mese della pianificazione e del pensiero relativo alla ripartenza di tiro a segno e tiro a volo. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito infatti l’International Shooting Sport Federation ha infatti reso note le date relative alle riunioni continentali (in maniera virtuale), al fine di programmare i calendari 2021 e 2022.

Olimpiadi di Tokyo e Mondiali dell’anno successivo saranno inevitabilmente i “topic” centrali dei vari incontri, senza dimenticare gli aspetti relativi allo sviluppo globale della disciplina e la possibile introduzione di nuovi format di gara.

Al presidente della ISSF Vladimir Lisin, che sarà collegato dalla sede “centrale” di Monaco di Baviera, il compito di relazionare e contemporaneamente ascoltare le varie federazioni e confederazioni.

Di seguito il calendario completo dei meeting, “diviso zona per zona” (orari italiani).

Sabato 12 dicembre

14.00-15.45 — Continental meeting (Africa)

Domenica 13 dicembre

17.00-18.45 — Continental meeting (Americhe)

Lunedì 14 dicembre

10.00-12.00 — Continental meeting (Asia e Oceania)

13.00-15.00 — Continental meeting (Europa)

Foto: Niccolò Zangirolami